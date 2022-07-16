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Balıkesir'de camide iki çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

16.07.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de camide iki çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde camide iki çocuğu taciz ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Kırsal Ericek Mahallesi'ndeki vatandaşların, müftülük ve kaymakamlığa bilgi vermeden din görevlisi kadrosu boş olan camide çalışması için ücret karşılığı anlaştığı B.Ç'nin, Kur'an kursuna katılan iki çocuğa tacizde bulunduğu iddiası üzerine Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Konuyla ilgili idari inceleme başlatan Balıkesir İl Müftülüğünün, Diyanet İşleri Başkanlığından müfettiş talep ettiği öğrenildi.

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