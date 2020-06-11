Balıkesir'de cesedi bulunan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde evinde cesedi bulunan kadının cinayete kurban gittiği belirlendi.

İlçeye bağlı kırsal Aksakal Mahallesi'nde yaşayan Seher Koçyiğit, yalnız yaşadığı evde komşuları tarafından ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, Koçyiğit'in başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yaptığı araştırmada, katil zanlısının Koçyiğit'in komşusu G.K. (55) olduğu tespit edildi. G.K'nin evinde Seher Koçyiğit'e ait altın küpe ve iki yüzük ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

