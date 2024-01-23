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Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı

AA AA
23.01.2024 07:59 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Asayiş ve trafik uygulamasına, 27 ekip, 5 Çevik Kuvvet timi ve 62 çarşı mahalle bekçisinden oluşan 187 personel katıldı.

Ekipler, 1043 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparak, "cinsel saldırı, silahla tehdit, hırsızlık" gibi suçlardan aranan 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uygulamada, bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ayrıca, 23 iş yeri ile 76 araç denetlendi. 11 araç sürücüsüne 79 bin 422 lira idari para cezası kesildi, 1 araç trafikten men edildi. 2 işletmeye kapalı alanda tütün mamulü tüketilmesine izin verildiği için idari işlem yapıldı.

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polis Balıkesir uygulama

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