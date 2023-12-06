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Balıkesir'de çıkan kavgada 9 kişi tüfekle yaralandı

06.12.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde asker eğlencesinde çıkan kavgada 9 kişi tüfekle yaralandı.

Balıkesir'de çıkan kavgada 9 kişi tüfekle yaralandı

Alınan bilgiye göre, Bozyokuş Mahallesi'nde sokakta yapılan asker eğlencesi sırasında M.Y.K. ile oğlu E.K. aralarında husumet bulunan ailenin bulunduğu noktaya doğru tüfekle ateş etti.

Kavgada, eğlencedeki M.K, G.Ö, Y.Ö, A.K, Y.E, G.K, F.Ö, L.H. ve G.K. tüfeklerden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan E.K'yi gözaltına alırken babası M.Y.K'yi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

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