YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

03.09.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Emendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye 1 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 40 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Midesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendiMidesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendi
Boynuna dolanan yılan bir anda saldırıya geçtiBoynuna dolanan yılan bir anda saldırıya geçti
Kazdağları'nda yangın söndürme çalışmasına yardım ederken ayının saldırdığı Özkan Kaya, olayı anlattı:Kazdağları'nda yangın söndürme çalışmasına yardım ederken ayının saldırdığı Özkan Kaya, olayı anlattı:
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 4 Eylül Cumartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:32
Öğle
13:13
İkindi
16:50
Akşam
19:43
Yatsı
21:04

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

Kaçar Eczanesi
Merkez
Kurtdereli Eczanesi
Merkez
Sözdemir Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Ayvalik
Çırpanlı Eczanesi
Bandirma
Onur Eczanesi
Bandirma
Yıldız Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.