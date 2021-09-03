Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Emendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye 1 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 40 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.



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