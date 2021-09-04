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Balıkesir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

04.09.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

İlçe kırsalındaki Yunuslar Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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yangın Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazar

İmsak
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Sabah
06:33
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazar

Akdeniz Eczanesi
Merkez
Kemal Kıymaz Eczanesi
Merkez
Nilay Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
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