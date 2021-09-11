Balıkesir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Büyükfındık Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 1 dozer ve 5 arazöz sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.



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