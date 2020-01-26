YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de deniz suyu 2 metre çekildi

Balıkesir'de deniz suyu 2 metre çekildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.01.2020 23:11 | Son Güncelleme

Burhaniye Belediye Başkanı Al Kemal Deveciler: - "Denizin çekilmesi nedeniyle kimse endişeye kapılmasın. Yılın bu zamanlarında her sene meydana gelir, bir iki gün içerisinde de normale döner"

BALIKESİR (AA) - Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi sahilinde, deniz suyu yaklaşık 2 metre çekildi.

Adrameyttieon Antik Kentinin de kıyısı bulunan Ören sahilinde gelgit sonrası deniz suyunda yaklaşık 2 metre çekilme meydana geldi.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, sudaki çekilmeyi gördüklerinde şaşkınlık yaşadı. Çekilmenin ardından kıyıda kumsalın bazı noktalarında kayalıkların ortaya çıktığı görüldü.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizdeki çekilmenin her yıl belirli zamanlarda yaşandığını belirterek, "Denizin çekilmesi nedeniyle kimse endişeye kapılmasın. Yılın özellikle bu zamanlarında her sene yaşanan metcezir nedeniyle Ören sahilinde su çekilmesi meydana gelir, bir iki gün içerisinde de normale döner." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - GMG Kastamonuspor: 1TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - GMG Kastamonuspor: 1
Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonuBalıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Burhaniye çekildi Deniz

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Yardım paketinin içine notla harçlığını bıraktı

Yardım paketinin içine notla harçlığını bıraktı

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

BTSO Başkanı Ateş Cumhurbaşkanlığı’nda toplantıya katıldı

BTSO Başkanı Ateş Cumhurbaşkanlığı’nda toplantıya katıldı

Balıkesir Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:14
Öğle
13:26
İkindi
16:04
Akşam
18:28
Yatsı
19:49

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Alp Eczanesi
Merkez
Kepsutlu Eczanesi
Merkez
Özmen Şule Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Nurgün Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Yazıcı Japonya Başkonsolosunu ağırladı

Vali Yazıcı Japonya Başkonsolosunu ağırladı

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Temizlik ekipleri 7 gün 24 saat iş başında

Temizlik ekipleri 7 gün 24 saat iş başında

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bilgilendirme toplantısı yaptı

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bilgilendirme toplantısı yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.