Balıkesir'de denizde kaybolan bir kişi aranıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denizde kaybolan bir kişi aranıyor.
İlçeye 11 kilometre mesafedeki kırsal Pelitköy Mahallesi sahilinden denize açılan İsmail Nayman Arık (78), bir süre sonra bağırarak yardım istedi.
Sahilde bulunanlar tarafından bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.
Arık'ın bulunması için 2 asayiş timi, 3 arama kurtarma botu ve dalış timi ile yapılan çalışmalar devam ediyor.
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