Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Veysel Balaban (47) yönetimindeki 10 VA 432 plakalı traktör, Tafak Mahallesi Kanlıpınar mevkisinde devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan Balaban'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Balaban'ın cesedi Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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