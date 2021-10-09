Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.

Hüseyin Zorlu (21) idaresindeki traktör, Kırsal İlyaslar Mahallesi'nde devrildi.

Traktörün altında kalan Zorlu'yu çıkarmak için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine durumu bildirdi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Zorlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

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