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Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

11.11.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Hüseyin Aldemir (59) idaresindeki traktör, kırsal Akçaköy Mahallesi'nde sürücüsünün silaj dökümünün ardından manevra yaptığı sırada devrildi.

Aracın altında kalan Aldemir, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücünün cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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