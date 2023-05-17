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Balıkesir'de dolu ve sağanak etkili oldu

17.05.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de, dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından, akşam saatlerinden itibaren Erdek, Kepsut, Susurluk ve Altıeylül ilçelerinde dolu ve sağanak etkili olmaya başladı.

Erdek'te bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kepsut, Susurluk ve Altıeylül ilçelerindeki dolu yağışına hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının yaşanan olumsuzluklara ilişkin çalışma başlattığı öğrenildi.

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