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Balıkesir'de evde kumar oynayan 8 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.04.2020 17:20 | Son Güncelleme

Balıkesir'de evde kumar oynayan 8 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde kumar oynadığı tespit edilen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bigadiç Güvemçetmi Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, ev sahibi K.Ç. (38) ile E.A. (46), H.A. (30), A.D. (44), G.A. (58), D.K. (45), G.Y. (47) ve A.D'yi (47) gözaltına aldı. Evde yapılan aramada kumar malzemeleri ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen 8 şüpheli hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

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