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Balıkesir'de evlerinde yangın çıkan anne ile çocuğu dumandan etkilendi

22.10.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de evlerinde yangın çıkan anne ile çocuğu dumandan etkilendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 4 yaşındaki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Karesi ilçesine bağlı 2. Sakarya Mahallesi Atak Sokak'taki üç katlı binanın birinci katında yaşayan Kevser Gider'e ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında, Gider ve 4 yaşındaki oğlu Ömer Asaf Gider dumandan etkilendi. İtfaiye ekibi, dışarı çıkartılan Ömer Asaf'ın üşümemesi için montunu giydirdi.

Sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kevser Gider ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

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