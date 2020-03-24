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Balıkesir'de evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşlara polisten destek

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.03.2020 18:43 | Son Güncelleme

Balıkesir'de evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşlara polisten destek

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşların ihtiyaçları polis tarafından karşılanıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 65 ve üzeri yaşlarda olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara da hizmet veriyor.

Sakarya Mahallesi 3. Fethiye Caddesi 2. Sokak'ta yalnız yaşayan Kadriye Pala (73), 112'yi arayıp yardım istedi. Bir polis ekibi Pala'nın evine gidip siparişlerini not aldıktan sonra marketten alışveriş yaparak siparişleri teslim etti.

Kendisi için alışveriş yapan polis ekiplerine teşekkür eden Kadriye Pala, "Allah hepsinden razı olsun. Bu uygulama için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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Alışveriş Ayvalık koronavirüs Polis

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