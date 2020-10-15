Balıkesir’de Eylül ayında 3 bin 357 konut satışı gerçekleşti

Balıkesir’de TÜİK verilerine göre Eylül ayında 3 bin 357 konut satışı gerçekleşti. TÜİK verilerine göre konut satışları geçen yıla oranla Binde 7 oranında artış gösterdi.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Eylül ayında 3 bin 357 konut satışı gerçekleştiği açıklandı. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Türkiye genelinde konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 azalarak 136 bin 744 olmuştur. Balıkesir’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 oranında artış ile 3 bin 357 konut satılırken, Çanakkale’de yüzde 10,5 azalış ile bin 151 konut satışı gerçekleşmiştir. Balıkesir’ deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 72,5 ile 2 bin 434 konut olurken, ilk satışların payı ise yüzde 27,5 ile 923 konut olmuştur. Çanakkale’ deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 76,7 ile 883 konut olup ilk satışların payı ise yüzde 23,3 ile 268 konut olmuştur"

