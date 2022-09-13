Balıkesir'de firari hükümlü 1 kilo 100 gram uyuşturucuyla yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, 1 kilo 100 gram uyuşturucuyla gözaltına alındı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri istihbarat çalışmaları, teknik ve fiziki takip sonucu hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K’nin saklandığı yeri belirledi.

Ekiplerin söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda S.K. yakalandı.

Evde yapılan aramada satışa hazır halde 1 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.



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