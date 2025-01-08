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Balıkesir'de husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı

AA AA
08.01.2025 14:10
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde sokakta karşılaştığı husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Güre Mahallesi'nde Yusuf E, aralarında husumet bulunan Suat Saka ile karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf E, aracından aldığı av tüfeğiyle Saka'yı bacağından yaraladı.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Saka'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan zanlı, Edremit Jandarma Komutanlığı ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Saldırı, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, Yusuf E'nin hasmına ateş etmesi ve Suat Saka'nın yere düşmesi yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit saldırı

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