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Balıkesir’de içme suyu hattında çalışmalar hızla ilerliyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.10.2020 13:11 | Son Güncelleme

Balıkesir’in 35 yıldır kullanılan ve sık sık patlaması nedeniyle vatandaşların susuz kalmasına neden olan İkizcetepeler 5 bin 604 metrelik CTP içme suyu şebeke hattı yerine Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatı ile basınca, vakuma ve depreme dayanıklı 1000’lik duktil font borularıyla ikinci bir hat döşeniyor.

Balıkesir’in 35 yıldır kullanılan ve sık sık patlaması nedeniyle vatandaşların susuz kalmasına neden olan İkizcetepeler 5 bin 604 metrelik CTP içme suyu şebeke hattı yerine Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatı ile basınca, vakuma ve depreme dayanıklı 1000’lik duktil font borularıyla ikinci bir hat döşeniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklarda kullanılması amacıyla CTP hattının da mevcut durumu korunacak.
Balıkesir şehir merkezinin içme su ihtiyacının İkizcetepeler Barajı’ndan karşılanması amacıyla 1985 yılında döşenen cam elyaf takviyeli polyester (CTP) borularına ilave olarak, duktil font Boruları döşeniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, toplam 5 bin 604 metrelik içme suyu şebeke hattında tamamlanan 429 metrelik alanda yapılan çalışmaları inceledi. 20 bin metreküplük D2 içme suyu deposundan şebekeye içme suyunu ileten mevcut borunun son zamanlarda sık sık patlaması ve vatandaşları mağdur etmesi nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, mevcut isale hattına ilave yeni bir hat yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine ocak ayında BASKİ tarafından merkez D2 deposu şebeke ana borusu deplase hattı projesi hazırlandı, 19 Ağustos 2020’de ihale edilerek 13 milyon 848 bin 620 TL’lik bedelle işin yapımına başlanıldı. Çalışmaların yaklaşık 6 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.
CTP yerine duktil font
Cam elyaf takviyeli polyester (CTP) boruların zamanla deforme olması nedeniyle sürekli patlamalar sonucu şehirde su kesintileri yaşanıyordu. Şehirde kronikleşmiş bu sorunun giderilmesi amacıyla; yüklere, basınca, vakuma ve yüksek korozyon dayanımlı, uzun ömürlü, insan sağlığına uygun iç kaplaması ile suyun kalitesini koruma özellikli, deforme olmaksızın esneme kabiliyeti ve darbelere dayanımı ile depreme en uygun boru olan duktil font borularının döşenmesine başlanıldı.
3 bin 713 metre atık su hattı yenileniyor
D2 Deposu Şebeke Ana Borusu Deplase Hattı İnşaatı yapım işi kapsamında; toplam 2.718 metre İçmesuyu şebeke ana hattı ve 2 bin 886 metre içme suyu (HDPE) şebeke hattı, 200 adet içme suyu abone bağlantısı, 3 bin 713 metre kanalizasyon şebeke hattı, 109 adet muayene bacası inşaatı, 800 metre parsel bağlantısı olmak üzere; toplam 5 bin 604 metre içme suyu şebeke hattı, 3 bin 713 metre atık su şebeke hattının döşemesi yapılacak.

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