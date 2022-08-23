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Balıkesir'de iki ilçede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

23.08.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de iki ilçede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Balıkesir'de iki ilçede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ve Balya ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Karesi ilçesinin Kocaavşar ile Balya'nın Akbaş mahalleleri civarında iki ayrı ormanlık bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekipler, 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozerle yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu yangınları kontrol altına aldı.

Soğutma çalışması süren bölgede, Karesi'deki yangında 10, Balya'da ise 2 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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