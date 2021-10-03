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Balıkesir'de iki kilo kokainin ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli yakalandı

03.10.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de iki kilo kokainin ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda iki kilogram kokain ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede uyuşturucu üretim ve satışının engellenmesine yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüphelinin uyuşturucu bulundurduğunu tespit etti.

Zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 2 kilo 15 gram kokain, şarjör, 42 fişek ve çakı ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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