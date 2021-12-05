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Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

05.12.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Ay idaresindeki 10 SG 615 plakalı otomobil, Çanakkale-Edremit kara yolunda Murat Topaloğlu'nun kullandığı 34 BAC 350 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle zeytin bahçesine savrularak çarptığı ağacın gövdesine çıkan otomobildeki sürücü Kadir Ay, eşi Beytiye ve oğlu Mert Ay ile Muhittin Tomuşoğlu yaralandı.

Çevredeki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, ve polis ekipleri sevk edildi.

Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tomuşoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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