Balıkesir’de il istihdam toplantısı yapıldı

Balıkesir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 Yılı 1. Olağan toplantısı Vali Ersin Yazıcı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Balıkesir’de istihdam ve mesleki eğitim durumunun öncelikli olarak gündeme alındığı toplantıda 2019 yılında yürütülen faaliyetler ile denetim kurulu çalışmaları değerlendirildi. İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı toplantıda kurul üyelerine 2019 yılında istihdama yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İŞKUR toplantı salonunda gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında yapıldı. Balıkesir İl düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu geliştirici, işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla toplanan kurulda gündem maddeleri konuşularak karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

"İstihdam oranlarının artırmak için bir araya geldik"

Toplantı öncesinde kısa bir değerlendirme yapan Vali Ersin Yazıcı, il genelinde tarım ve sanayi sektöründe iş imkanlarının bulunduğunu, istihdam oranlarını artırmak için yapılması gereken uygulamalar ile alınacak tedbirlerin görüşülmesi konusunda değerlendirmeler yapmak üzere bir araya gelindiğini ifade ederek, toplantının Balıkesir için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu ve toplantıyı başlattı. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 yılı ilk olağan toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Bugün toplantı gündemimizde 2019 yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Faaliyet raporunun değerlendirilmesi ve bu kapsamda 2020 yılında gerçekleştireceğimiz faaliyetler, 2020 yılı ilimiz iş gücü eğitim planının değerlendirilmesi, 2020-1. Dönemi Engelli - Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projelerinin değerlenmesi bulunmaktadır" dedi.