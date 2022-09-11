Balıkesir'de "İlk Adımdan Son Kurşuna Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu" düzenlenecek

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından, Milli Mücadele'de son kurşunun atıldığı Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek "İlk Adımdan Son Kurşuna Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu" etkinliği 13 Eylül'de başlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Mücadele'nin ilk adımını taşıyan ve Samsun'da bulunan Bandırma Vapuru'ndan başlayıp Bandırma Son Kurşun Anıtı'nda tamamlanacak etkinlik 5 gün sürecek.

Etkinlik, 100 metrekarelik Türk bayrağının 13 Eylül'de Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından Bandırma Vapuru önünde gerçekleşecek seremoni ile milli bisikletçi Levent Atıl'a teslim edilmesiyle başlayacak. Milli bisikletçi tarafından teslim alınacak bayrak, Milli Mücadele güzergahındaki 5 günlük bisiklet yolculuğu ile düşmana karşı son kurşunun atıldığı Bandırma'ya getirilecek.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bisiklet Topluluğu tarafından ilçe girişinde karşılanacak bayrak, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde açıldıktan sonra 100 bisikletçi eşliğinde Son Kurşun Anıtı'na çıkarılacak.

Anıta 17 Eylül'de çıkarılacak bayrak, üniversitenin öğrencileri tarafından açılarak görsel bir şölen gerçekleştirilecek ve kazanılan büyük zaferin coşkusu yeniden yaşatılacak.

