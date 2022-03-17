YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

17.03.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde, sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Paşaalanı Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 2. Kapı da bulunan araç ses müzik sistemleri iş yerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine, olay yerine 6 itfaiye aracı ve 12 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının, diğer iş yerlerine sıçramasının önüne geçildi.

Yangında çatısı hasar gören iş yeri kısmen kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafındaÇorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafında
Zonguldak'taki yangında hayatını kaybeden itfaiyecinin annesi defnedildiZonguldak'taki yangında hayatını kaybeden itfaiyecinin annesi defnedildi
Hatay'da yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunan sanığa 33 yıl hapis cezasıHatay'da yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunan sanığa 33 yıl hapis cezası
Anahtar Kelimeler:
yangın Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 18 Mart Cuma

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
13:22
İkindi
16:44
Akşam
19:25
Yatsı
20:42

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler18 Mart Cuma

Çardaklı Eczanesi
Altieylul
Narçiçeği Eczanesi
Altieylul
Seymen Eczanesi
Karesi
Yusuf Eczanesi
Karesi
Erol Eczanesi
Ayvalik
Altunbaş Eczanesi
Bandirma
Nazar Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şoför direksiyon başında öldü! Servisteki öğrenciler...

Şoför direksiyon başında öldü! Servisteki öğrenciler...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ekmek kuyruğunda öldürülmüştü! Son sözleri ortaya çıktı

Ekmek kuyruğunda öldürülmüştü! Son sözleri ortaya çıktı

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.