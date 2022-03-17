Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde, sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Paşaalanı Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 2. Kapı da bulunan araç ses müzik sistemleri iş yerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine, olay yerine 6 itfaiye aracı ve 12 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının, diğer iş yerlerine sıçramasının önüne geçildi.

Yangında çatısı hasar gören iş yeri kısmen kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.



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