YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de İstiklal Marşı sırasında saygı duruşuna geçen otobüs şoförü ödüllendirildi

Balıkesir'de İstiklal Marşı sırasında saygı duruşuna geçen otobüs şoförü ödüllendirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.10.2020 12:47 | Son Güncelleme

Balıkesir'de İstiklal Marşı sırasında saygı duruşuna geçen otobüs şoförü ödüllendirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde okunan İstiklal Marşı esnasında, otobüsü durdurarak saygı duruşunda bulunan belediye otobüsü şoförü ödüllendirildi.

9 Eylül'de, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu.

Bu sırada sefer yapan Balıkesir Toplu Taşıma AŞ'de görevli şoför Mehmet Çakır, İstiklal Marşı'nı duyunca otobüsü durdurarak saygı duruşunda bulundu.

Çakır'ın bu davranışı, vatandaşlar tarafından büyük takdir toplarken, durumu fark eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Çakır'ı makamına davet ederek takdir etti ve ödüllendirdi.

Yılmaz, ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle maske ve tedbir kurallarını düzenli bir şekilde uygulayarak özverili bir şekilde çalışan Erdek şehir içi otobüs sürücüsü Mücahit Saçıl, Merkez 50 H hat şoförü Cem Erdem ile Balıkesir Toplu Taşıma Halkla İlişkiler Personeli Ramazan Orhan'ı da takdir ederek ödül verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:05
Öğle
13:01
İkindi
16:13
Akşam
18:48
Yatsı
20:05

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Asri Eczanesi
Merkez
İlter Eczanesi
Merkez
Plevne Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Havran’da Millet Bahçesi Projesi büyütülüyor
Havran’da Millet Bahçesi Projesi büyütülüyor
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.