Balıkesir’de itfaiye haftası başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye İtfaiye teşkilatı, 23-30 Eylül İtfaiye haftasını kutlamaya başladı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunan itfaiye erleri, Valilik ve Büyükşehir belediyesi ziyaretleri ardından sirenler eşliğinde şehir turu attı.

Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan "İtfaiye Haftası" nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Etkinlikler kapsamında itfaiyeciler, Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan’ı ziyaret ederek itfaiye araçları ile sirenler eşliğinde şehir turu attı. İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, ziyaretlerde 2 kiloluk yangın söndürme tüpü hediye etti. Bir hafta boyunca yayın organları ile halka, öğrencilere yangınların zararları, yangından korunma yolları ve alınması gereken önlemler anlatılacak.

İtfaiyenin fedakarca yaptığı çalışmalar sayesinde göğüslerinin kabardığını ifade eden Genel Sekreter Mustafa Küçükkaptan, Balıkesir’de itfaiyeciliğin gelişmesi için her türlü desteği verdiklerini söyledi. Küçükkaptan, Balıkesir itfaiye teşkilatının bölgenin yüz akı olduğuna vurgu yaptı. Ziyarette konuşan Vali Şıldak "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla gece gündüz demeden büyük fedakarlık ve özveriyle çalışan İtfaiye Teşkilatı’mızın İtfaiye Haftası’nı kutluyorum” dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İtfaiye Haftası” etkinlikleri, 30 Eylül Cuma gününe kadar sürecek.