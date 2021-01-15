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Balıkesir’de jandarma 13 aranan şahsı yakaladı

15.01.2021 08:44 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de jandarma 13 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 13 aranan şahsı yakalarken, Altıeylül ilçesinde çalıntı 5 adet küçükbaş hayvan ele geçirdi.İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; Altıeylül İlçesinde çalıntı 5 adet hırsızlık malı küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 13 aranan şahsı yakalarken, Altıeylül ilçesinde çalıntı 5 adet küçükbaş hayvan ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; Altıeylül İlçesinde çalıntı 5 adet hırsızlık malı küçükbaş hayvan ele geçirildi. Ayvalık İlçesinde 1 aranan şahıs, Bandırma ilçesinde 3 aranan şahıs, Burhaniye ilçesinde 3 aranan şahıs, Gömeç ilçesinde 2 aranan şahıs ve 1 tabanca, Gönen İlçesinde 1 aranan şahıs, İvrindi ilçesinde 3 aranan şahıs ve Sındırgı ilçesinde de 1 aranan şahıs ve 1 av tüfeği toplam 13 aranan şahıs yakalanırken, 5 hırsızlık malı küçükbaş hayvan, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Balıkesir’de jandarma 13 aranan şahsı yakaladı

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