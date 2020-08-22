YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de jandarma 145 aranan kişiyi yakaladı

Balıkesir’de jandarma 145 aranan kişiyi yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.08.2020 12:41 | Son Güncelleme

Balıkesir jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor.

Balıkesir jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Jandarma ekipleri il genelinde Önleyici Kolluk Faaliyetleri kapsamında yaptığı uygulamalarda 15 bin kişiyi sorgularken çeşitli suçlardan aranan 145 kişiyi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde “Aranan Şahısların Yakalanması” ve “Kaçakçılık” olaylarına yönelik icra edilen “Önleyici Kolluk Faaliyetleri” esnasında; 15 bin 862 şahıs sorgularken, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 145 şahıs yakaladı. Yapılan sorgulamalarda 251 şahsa idari işlem yapılırken şahıslara 357 bin 896 TL idari para ceza uygulandı. Jandarma ekipleri bu faaliyetler esnasında; 3 gram eroin, 40 gram kokain, 10 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 70 gram reçine esrar, 750 gram kubar esrar, 43 kök kenevir bitkisi, 2 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 adet tarihi eser, 12 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kesici delici alet ve 226 adet fişek ele geçirildi ve yakalanan aranan şahıslar adli makamlara sevk edilerek haklarında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Barlak Ailesi’nin acı günü
Barlak Ailesi’nin acı günü
Kayseri'de iş adamını öldüren kiralık katille cinayete azmettiren 3 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de iş adamını öldüren kiralık katille cinayete azmettiren 3 şüpheli tutuklandı
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Kabakoz’a 300 araçlık tır parkı
Kabakoz’a 300 araçlık tır parkı
Muğla'daki orman yangını söndürüldü
Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Balıkesir Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:49
Sabah
06:20
Öğle
13:16
İkindi
17:01
Akşam
20:02
Yatsı
21:27

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Canan Eczanesi
Merkez
Dilara Eczanesi
Merkez
Yeşilli Eczanesi
Merkez
Erol Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Defne Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki
Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yaşanabilir Edremit için sıfır atık
Yaşanabilir Edremit için sıfır atık
Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler
Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.