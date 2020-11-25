Balıkesir’de kadın polisler Kadın Acil Destek Uygulamasını anlattı

Burhaniye ilçesinde, Kadın Polisler Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapmasında stant kurdu ve broşür dağıttı. Cumhuriyet Meydanında, Kadın Acil Destek Uygulamasını anlatan kadın polisler takdir topladı.

Komiser yardımcısı Esra Başol’un öncülüğünde polis memurları Türkan Yamiç ve Sedanur Yılmaz’dan oluşan ekip Cumhuriyet Meydanında stant kurdu, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşürler dağıtırken, bir taraftan da konu hakkında bilgilendirme yaptı. Kadınları bilgilendirmek için meydanda olduklarını anlatan Komiser Yardımcısı Esra Başol, “Kadına karşı şiddetle mücadele için buradayız. Burhaniye’deki bayanlarımızı KADES uygulaması ile ilgili bilgilendiriyoruz. KADES uygulaması dediğimiz uygulama kadınlarımızın telefonlarına indirebilecekleri bir uygulama. Şiddet gördüklerinde ve zor durumda kaldıklarında tek tuşla 112 ekiplerimizin onların yardımına ulaşabilecekleri bir uygulama. Uygulama hakkında Burhaniyeli kadınları bilgilendiriyoruz. İnşallah diyoruz bu uygulamayı kullanmalarına gerek kalmaz. Tüm kadınlarımızın şiddet görmeyecekleri güzel günler diliyoruz” dedi. Polislere teşekkür eden Emine Özavcı da, “Desteklerinden dolayı polislere teşekkür ediyorum. Kadınlar olarak devletimizin ve polisimizin arkamızda olmasından dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

