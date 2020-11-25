YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de kadın polisler Kadın Acil Destek Uygulamasını anlattı

Balıkesir’de kadın polisler Kadın Acil Destek Uygulamasını anlattı

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.11.2020 14:55 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Kadın Polisler Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapmasında stant kurdu ve broşür dağıttı.

Burhaniye ilçesinde, Kadın Polisler Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapmasında stant kurdu ve broşür dağıttı. Cumhuriyet Meydanında, Kadın Acil Destek Uygulamasını anlatan kadın polisler takdir topladı.
Komiser yardımcısı Esra Başol’un öncülüğünde polis memurları Türkan Yamiç ve Sedanur Yılmaz’dan oluşan ekip Cumhuriyet Meydanında stant kurdu, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşürler dağıtırken, bir taraftan da konu hakkında bilgilendirme yaptı. Kadınları bilgilendirmek için meydanda olduklarını anlatan Komiser Yardımcısı Esra Başol, “Kadına karşı şiddetle mücadele için buradayız. Burhaniye’deki bayanlarımızı KADES uygulaması ile ilgili bilgilendiriyoruz. KADES uygulaması dediğimiz uygulama kadınlarımızın telefonlarına indirebilecekleri bir uygulama. Şiddet gördüklerinde ve zor durumda kaldıklarında tek tuşla 112 ekiplerimizin onların yardımına ulaşabilecekleri bir uygulama. Uygulama hakkında Burhaniyeli kadınları bilgilendiriyoruz. İnşallah diyoruz bu uygulamayı kullanmalarına gerek kalmaz. Tüm kadınlarımızın şiddet görmeyecekleri güzel günler diliyoruz” dedi. Polislere teşekkür eden Emine Özavcı da, “Desteklerinden dolayı polislere teşekkür ediyorum. Kadınlar olarak devletimizin ve polisimizin arkamızda olmasından dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
06:29
Sabah
07:57
Öğle
13:00
İkindi
15:32
Akşam
17:54
Yatsı
19:17

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Buket Eczanesi
Merkez
Kepsutlu Eczanesi
Merkez
Özmelek Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aras Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Çiğdem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.