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Balıkesir'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

04.08.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Balıkesir'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli firmanın sözde Japonya'da kiralanan bisiklet, motosiklet ve otomobillerden kar payı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet ortamında sisteme üye olarak para yatıran ancak kar paylarını alamayan bazı mağdurların şikayeti üzerine başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda firmanın yöneticisi olduğu ileri sürülen G.T'yi gözaltına alan polis ekipleri, emniyete başvuran 50 civarındaki kişinin de şikayetlerini değerlendirdi.

Ekiplerin, Balıkesir merkezli 10 ilde düzenlediği operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 11'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan sisteme birçok meslek grubundan 30 bin kişinin üye olduğu ve 20 milyon liranın dolandırıldığı değerlendiriliyor.

- Sistemin işleyişi

İddiaya göre, internet sitesi üzerinden sisteme kayıt olanlardan bisiklet için 158, elektrikli araçlardan skuter için 293, bisiklet için 476, motosiklet için 1130 ve otomobil için 3 bin 780 dolar ödemeleri karşılığı bir yıllık kar payı vadedildi.

Söz konusu araçlardan bisiklete para yatıranlara 8, elektrikli araçlardan skutere 15, bisiklete 23, motosiklete 57 ve arabaya 204 dolar günlük kar payı bir süre ödendi.

Kar paylarını kripto para alım satımı yapan siteler üzerinden bir süre üyelere göndererek güvenlerini kazanan firma, sisteme yeni kişiler kazandıran her üye için 20 dolar gibi bir ödeme gerçekleştirerek ağını genişletti.

Farklı illerde de sorumlular belirlenerek sistemin işleyişi ve yeni üyelerin bulunması sağlandı.

- İş yerinin camları kırılmıştı

Araç kiralama yöntemiyle kurulan sistem üzerinden kişilerden toplanan paralara rağmen kar payı ödemesi gerçekleştirilmediği ve sisteme ulaşılamadığı iddiasıyla mağdurlar tarafından polise başvuru yapılmıştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla G.T'yi gözaltına almıştı.

Başka illerden de çok sayıda kişinin dahil olduğu sistemin kapanması üzerine zarar eden ve öfkelenen bir üye ise söz konusu şirkete ait iş yerine giderek taşla camlarını kırmış, polis ekipleri, emniyet şeridiyle çevrede güvenlik önlemi almıştı.

Balıkesir'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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dolandırıcılık Balıkesir

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