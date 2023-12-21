Balıkesir’de Kasım ayında araç sayısı 582 bin oldu

TÜİK’ ten yapılan açıklamada Balıkesir’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 582 bin 913 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Türkiye’de kasım ayında 182 bin 301 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı açıklandı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47’1’i otomobil, yüzde 37’si motosiklet, yüzde 9’u kamyonet, yüzde 3,9’u traktör, yüzde 1,9’u kamyon, yüzde 0,4’ ü otobüs, yüzde 0,6’sı minibüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

