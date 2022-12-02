YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de kaza yapan iki kamyonun sürücülerinden biri hayatını kaybetti

Balıkesir'de kaza yapan iki kamyonun sürücülerinden biri hayatını kaybetti

02.12.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, kamyonun başka bir kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlhan Çelik idaresindeki 34 BNJ 258 plakalı kamyon, Balıkesir-Bursa kara yolu Kürse Mahallesi mevkisinde seyreden Nihat Özbay'ın kullandığı 63 E 3835 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çelik'in cesedi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan diğer sürücü Özbay'ın ise tedavisi aynı hastanede sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burhaniye’de Ali Çetinkaya Caddesi modern hale getiriliyorBurhaniye’de Ali Çetinkaya Caddesi modern hale getiriliyor
Türbe ve mezarlıkları tahrip ederek Hz. Musa’nın sandukasını arayan 1 kişi yakalandıTürbe ve mezarlıkları tahrip ederek Hz. Musa’nın sandukasını arayan 1 kişi yakalandı
Üniversite öğrencileri Pençe-Kilit şehitlerini unutmadıÜniversite öğrencileri Pençe-Kilit şehitlerini unutmadı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Altıeylül kamyon

Balıkesir Namaz Vakitleri 2 Aralık Cuma

İmsak
06:35
Sabah
08:04
Öğle
13:03
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:15

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Cuma

Bahçelievler Aynur Eczanesi
Altieylul
Kaçar Eczanesi
Altieylul
Cankorur Eczanesi
Karesi
Doruk Eczanesi
Karesi
Füsun Eczanesi
Ayvalik
Kapıdağ Sağlık Eczanesi
Bandirma
Nurgün Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızını beton bir bloğun içine gömüp komodin olarak kullandı!

Kızını beton bir bloğun içine gömüp komodin olarak kullandı!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.