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Balıkesir'de kız arkadaşını silahla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

23.06.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de kız arkadaşını silahla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kız arkadaşını silahla yaraladığı iddia edilen sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Burhaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Serdar G, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme salonunda ise olayda yaralanan Zeliha A. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle salona izleyici alınmadı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Zeliha A'nın avukatı Ahmet Onaran, elde edilen bilgi ve beyanlara göre sanığın eylemi tasarlayarak yaptığını öne sürdü.

Sanık avukatı Oğuzhan Kaçıcı ise müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini iddia etti.

Edremit'te bir evde geçen yıl ekim ayında, tartışma sırasında erkek arkadaşı Serdar G. tarafından ensesinden silahla vurulduğu iddia edilen Zeliha A. yaralanmıştı. Olay sonrasında tutuklanan Serdar G. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.

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