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Balıkesir'de komşusunun ağılındaki koyunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

03.01.2024 14:11 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, komşusunun ağılına girerek bir küçükbaş hayvanını öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Küçükakçaalan Mahallesi'nde yaşayan Şeref Karabulut (60), ağılındaki bir gebe koyunun darbedilerek öldürüldüğünü, üzerindeki demir çıngırağın çalındığını jandarmaya ihbar etti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ağıldaki güvenlik kameralarının kayıtlarını da inceleyerek şüphelinin Karabulut'un komşusu Ercan C. (30) olduğunu belirledi.

Komşusuyla aralarında hayvanlarından kaynaklanan anlaşmazlık olduğu öğrenilen Ercan C, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
işkence koyun küçükbaş hayvan

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