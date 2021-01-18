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Balıkesir’de kurallara uymayan 803 kişiye 510 bin lira ceza

18.01.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de kurallara uymayan 803 kişiye 510 bin lira ceza

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları denetim ve asayiş uygulamalarında maske, mesafe, sokağa çıkma ve karantina filyasyon kurallarını ihlal eden 803 kişiye 510 bin 483 lira idari para cezası uygularken, çeşitli suçlardan aranan 101 kişiyi yakaladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla 11-17.Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 16 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 124 adet fişek, 12 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 88 adet kartuş, 5 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 30 adet fişek ele geçirilirken, 101 aranan şahıs yakalandı.Ayrıca 49 kişiye Sosyal Mesafe ihlal den 92 bin 93 TL, 220 kişiye Maske ihlalinden 197 bin 800 TL, 360 kişiye Sokağa Çıkma Kısıtlaması İhlalden 197 bin 800 TL, 7 kişiye Karantina ve Filyasyon İhlalinden 12 bin 600 TL, 1 kişiye 20 Yaş altı kısıtlamasına Aykırılık İhlalden 860 TL ve 16 işyerine de İşyerleri tedbir ihlalinden tutanak tutularak 9 bin 330 TL Ceza olmak üzere toplam olarak 510 bin 483 lira idari para cezası uygulandı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları denetim ve asayiş uygulamalarında maske, mesafe, sokağa çıkma ve karantina filyasyon kurallarını ihlal eden 803 kişiye 510 bin 483 lira idari para cezası uygularken, çeşitli suçlardan aranan 101 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla 11-17.Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 16 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 124 adet fişek, 12 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 88 adet kartuş, 5 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 30 adet fişek ele geçirilirken, 101 aranan şahıs yakalandı.
Ayrıca 49 kişiye Sosyal Mesafe ihlal den 92 bin 93 TL, 220 kişiye Maske ihlalinden 197 bin 800 TL, 360 kişiye Sokağa Çıkma Kısıtlaması İhlalden 197 bin 800 TL, 7 kişiye Karantina ve Filyasyon İhlalinden 12 bin 600 TL, 1 kişiye 20 Yaş altı kısıtlamasına Aykırılık İhlalden 860 TL ve 16 işyerine de İşyerleri tedbir ihlalinden tutanak tutularak 9 bin 330 TL Ceza olmak üzere toplam olarak 510 bin 483 lira idari para cezası uygulandı.

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