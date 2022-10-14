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Balıkesir'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

14.10.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki katlı metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü.

Edincik Mahallesi'ndeki iki katlı metruk bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 5 araç sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

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yangın Balıkesir Bandırma

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