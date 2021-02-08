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Balıkesir'de ölümlü kazaya karışıp kaçan tır sürücüsü Adana'da yakalandı

08.02.2021 21:58 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'de ölümlü kazaya karışıp kaçan tır sürücüsü Adana'da yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde üç ay önce ölümlü bir kazaya karıştıktan sonra kaçan tır sürücüsü Adana'da yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, üç ay önce Balıkesir-Manisa yolu Pamukçu mevkisindeki ölümlü kazaya karıştıktan sonra kaçan İ.Y'nin Adana'da olduğunu belirledi.

İ.Y'nin kaçtığı tırın rengi ve markasını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda İ.Y'yi gözaltına aldı.

- Olay

Balıkesir-Manisa yolu Pamukçu mevkisinde 19 Kasım 2020'de, Mustafa Güvendiren idaresindeki 16 AIV 258 plakalı kamyon, İ.Y. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen tıra arkadan çarpmıştı.

Kazanın ardından İ.Y. olay yerinden kaçarken araçta sıkışan sürücü kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

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