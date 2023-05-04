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Balıkesir'de oto kiralama ofisindeki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli daha gözaltında

04.05.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce bir zanlının tutuklandığı olayın güvenlik kamerası kayıtlarında, saldırganın 3 el ateş ettiği görülüyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçen ay oto kiralama ofisinde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

İlçede araç kiralama işi yapan G.G'ye (39) ait iş yerinin önüne 19 Nisan'da öğleden sonra motosikletle gelen kişi, başındaki kaskla içeri girdi.

Kiralık araç olup olmadığını soran bu kişiye G.G, Ramazan Bayramı için bu talebi karşılayamayacağını söyledi. "Nasıl kalmadı, araç yok mu?" dedikten sonra montunun cebindeki silahı çıkararak G.G'ye doğru 3 el ateş eden saldırgan, motosiklete binerek kaçtı.

Mermilerden ikisi sandalyenin koluna, biri ise masanın üzerindeki deftere isabet etti.

Saldırıdan yara almadan kurtulan G.G'nin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ofisteki ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırgan ve diğer şüphelilerin olay öncesi bölgede keşif yaptığını belirledi.

Ekipler, gözcülük yapan E.Ö. ve olayla bağlantısı tespit edilen A.Ö'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden E.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, B.Ö. ile iki şüpheliyi daha gözaltına aldı. Bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ofisin kamera kayıtlarında, saldırganın içeri girmesinin ardından iş yeri sahibiyle konuştuğu ve 3 el ateş etmesinin ardından uzaklaştığı görülüyor.

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