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Balıkesir’de otobanda araç yangını

03.02.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Susurluk ilçesinden geçen İstanbul-İzmir otobanında meydana gelen araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.Balıkesir’in Susurluk ilçesinden geçen İstanbul-İzmir Otobanının Demirkapı mevkiinde mekanik bir arıza nedeniyle çıkan otomobil yangınında 61 EH 206 plakalı araç kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinden geçen İstanbul-İzmir otobanında meydana gelen araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir’in Susurluk ilçesinden geçen İstanbul-İzmir Otobanının Demirkapı mevkiinde mekanik bir arıza nedeniyle çıkan otomobil yangınında 61 EH 206 plakalı araç kullanılamaz hale geldi. Susurluk İtfaiye biriminden ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, trafik polisleri otobanda trafiği yangın süresince kontrollü olarak sevk ve idare ettiler. 61 EH 206 plakalı aracın şoförü Sefa Ertaş ve bir yolcu araçtan sağ olarak kurtuldu.

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