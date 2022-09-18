Balıkesir'de otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Uçar idaresindeki 10 YU 445 plakalı otomobil, Söğüt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Araçta bulunan Gülseren Uçar kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile Sadiye Yakar ve Cevriye Kuzu yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşamını yitiren Gülseren Uçar'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz