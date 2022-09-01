Balıkesir'de otomobilin el freninin altına gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobilin el freninin alt bölümüne gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisini aldığı otomobili durdurdu.

Narkotik arama köpeğinin de katıldığı aramada el freninin altındaki bölüme gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobildeki 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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