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Balıkesir’de polis 21 aranan şahsı ele geçirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.09.2020 13:54 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il merkezi ve ilçelerde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişiyi ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 01.09.2020 tarihinde “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 4, Ayvalık ilçesinde 4, Burhaniye ilçesinde 2 , Bandırma 4, Sındırgı 1 ve Edremit İlçesinde 6 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs yakalandı.

Balıkesir’de polis ekipleri il merkezi ve ilçelerde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişiyi ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 01.09.2020 tarihinde “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 4, Ayvalık ilçesinde 4, Burhaniye ilçesinde 2 , Bandırma 4, Sındırgı 1 ve Edremit İlçesinde 6 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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İkindi
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Özen Eczanesi
Merkez
Şeker Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
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Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Esra Eczanesi
Bandirma
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