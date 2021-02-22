YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de polis 9 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis 9 aranan şahsı yakaladı

22.02.2021 10:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de polis ekipleri il merkezi ve Edremit’te yaptıkları asayiş uygulamalarında 9 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir’de polis ekipleri il merkezi ve Edremit’te yaptıkları asayiş uygulamalarında 9 aranan şahsı yakaladı. Adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi ve Edremit İlçesinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 aranan şahıs yakalanıp adli makamlara teslim edildi. Şahıslardan 2’si tutuklanırken 7’si serbest kaldı.
Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 4 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 3 adet kartuş, 1 adet menşei belli olmayan ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 4 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet menşei belli olmayan ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 3 adet kartuş ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:45
Öğle
13:27
İkindi
16:29
Akşam
18:59
Yatsı
20:17

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Balkır Eczanesi
Merkez
Koray Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Mine Eczanesi
Ayvalik
Esra Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Ayvalık Esnaf Odası Başkanı Çakırca’dan esnafa son çağrı

Ayvalık Esnaf Odası Başkanı Çakırca’dan esnafa son çağrı

Ayvalık’ta eTwinning Projesi

Ayvalık’ta eTwinning Projesi

Ayvalık’ta kaçak içki operasyonu

Ayvalık’ta kaçak içki operasyonu

Manyas Kalebayır mahallesinde hane bazlı karantina

Manyas Kalebayır mahallesinde hane bazlı karantina

Balıkesir'de köpeklerine 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de köpeklerine 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.