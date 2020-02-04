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Balıkesir’de polis okul uygulaması yaptı

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.02.2020 10:40 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi çocukların korunması ve vatandaşların huzur ve güven ortamını arttırmak amacıyla il genelinde uygulama yaptı.Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması yaptı.

Balıkesir’de polis okul uygulaması yaptı

Balıkesir polisi çocukların korunması ve vatandaşların huzur ve güven ortamını arttırmak amacıyla il genelinde uygulama yaptı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması yaptı. 108 ekip ve 338 polis memuru ile yapılan "Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi ve Tek Dal Sigara Uygulaması" denetimlerinde il genelinde okul çevresindeki parklar, bahçeler, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarının genel güvenlik ve asayiş yönünden denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 3 bin 889 şahsın GBT kaydı sorgulanırken, 515 servis aracı kontrol edildi. 19 araç sürücüsüne 8 bin 294 TL. cezai işlem yapılırken, 5 araç trafikten men edilmiştir. Yapılan denetimlerde 15 aranan şahıs yakalanırken, 4 kişiye adli ve idari işlem yapılmıştır. Uygulamalarda 1 adet yivsiz av tüfeği de ele geçirildi.

Balıkesir’de polis okul uygulaması yaptı

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