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Balıkesir’de polis son 1 haftada aranan şahsı yakaladı

25.01.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada asayiş uygulamalarında 106 aranan şahıs yakalanırken, bu şahıslarla birlikte 34 ateşli silah ve bu silahlara ait 184 fişek ele geçirildi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla 18.01.2021 - 24.01.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 106 aranan şahıs yakalanırken, 14 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 113 adet fişek, 16 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 55 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 16 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada asayiş uygulamalarında 106 aranan şahıs yakalanırken, bu şahıslarla birlikte 34 ateşli silah ve bu silahlara ait 184 fişek ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla 18.01.2021 - 24.01.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 106 aranan şahıs yakalanırken, 14 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 113 adet fişek, 16 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 55 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 16 adet fişek ele geçirildi.

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Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
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Balıkesir Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

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