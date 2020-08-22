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Balıkesir’de polis uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına göz açtırmıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.08.2020 12:32 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına göz açtırmıyor.

Balıkesir’de polis uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına göz açtırmıyor

Balıkesir’de polis uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına göz açtırmıyor. Polisin il genelinde sokak satıcılarına yaptığı uyuşturucu operasyonların 7 şüpheli göz altına alınırken, çok miktarda uyuşturucu ve bu işten kazanıldığı değerlendirilen bin 900 TL’ye el konuldu.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapmış olduğu çalışmalarda; 474,62 gram Afgan macunu ( reçine esrar), 3,30 gr Metamfetamin, 28 adet captagon, 12 adet uyuşturucu ecza hap, 4 kök kenevir bitkisi, 2 adet Hassas terazi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 12 adet kuru sıkı tabanca fişeği ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 900 TL paraya el konuldu. Polis tarafından yakalanan 7 şahıstan, 5 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılıp serbest bırakılırken, 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

Balıkesir’de polis uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına göz açtırmıyor

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