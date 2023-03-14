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Balıkesir’de polis ve jandarmadan ’Huzur’ operasyonu

14.03.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde son 1 haftada yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında 191 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 85 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’de polis ve jandarmadan ’Huzur’ operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 191 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 85 şahıs tutuklandı

Yapılan aramalarda; 27 adet ruhsatsız tabanca ve 164 adet fişek, 22 adet ruhsatsız tüfek ve 72 adet kartuş, 7 adet kurusıkı tabanca, 31 adet sentetik uyuşturucu hap, 98 gram metamfetamin, 160 gram kubar esrar, 10 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 6 bin 900 TL para ve 9 adet cep telefonu ele geçirildi.

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