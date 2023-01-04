YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de polisten Huzur Operasyonu: 25 gözaltı

Balıkesir’de polisten Huzur Operasyonu: 25 gözaltı

04.01.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de asayiş ve KOM şube polislerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’de polisten Huzur Operasyonu: 25 gözaltı

Yapılan aramalarda ateşli silah, mermi ve çok miktarda da dolu makaron ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve KOM Şube Müdürlüğü genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, İvrindi ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve 29 adet fişek, 40 bin 240 adet dolu makaron, 2 adet elektronik sigara ve 15 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akü hırsızları jandarmanın titiz çalışmaları sonucu yakalandıAkü hırsızları jandarmanın titiz çalışmaları sonucu yakalandı
Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldüŞanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü
Malatya’da 1 yılda 402 milyon dolarlık kayısı ihracatıMalatya’da 1 yılda 402 milyon dolarlık kayısı ihracatı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 4 Ocak Çarşamba

İmsak
06:53
Sabah
08:23
Öğle
13:18
İkindi
15:43
Akşam
18:04
Yatsı
19:28

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Çarşamba

Ahu Eczanesi
Altieylul
Mehmetçik Eczanesi
Altieylul
İnci Eczanesi
Karesi
Seymen Eczanesi
Karesi
Mine Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Nurgün Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mutfakların gözdesi oldu, herkes ona bayılıyor!

Mutfakların gözdesi oldu, herkes ona bayılıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.